Экс-руководство «Тольяттиазота» заочно судят за хищение 85 миллиардов рублей 

В Тольятти суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководства ПАО «Тольяттиазот». Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом 63.ru сообщили в Комсомольском районном суде.
Согласно данным следствия, акционеры ПАО «Тольяттиазот» вступили в сговор. В 2008–2011 годах экс-руководители заключили с владельцами швейцарской компании соглашение на поставку удобрений. Но платить по контракту соучастники не собирались. Им они прикрывали хищения продукции.
Всего швейцарская компания получила 5,5 тонны аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида. Эти удобрения продали по ценам мирового рынка. Доход в 85 миллиардов рублей присвоили участники преступной группы.
— Дело наконец миновало стадию предварительных слушаний. В списке подсудимых оказались бывший председатель совета директоров «ТоАЗа» Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, бывший генеральный директор ЗАО «Корпорация „Тольяттиазот“» Евгений Королев и их иностранные партнеры Андреас Циви и Рупрехт Беат, — рассказали в Комсомольском районном суде.
На заседании подсудимые не присутствовали. Они находятся в федеральном розыске.