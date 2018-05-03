Экс-руководство «Тольяттиазота» заочно судят за хищение 85 миллиардов рублей

Тольятти суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководства ПАО «Тольяттиазот» . Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом 63.ru сообщили в Комсомольском районном суде.

Согласно данным следствия, акционеры ПАО «Тольяттиазот» вступили в сговор. В 2008–2011 годах экс-руководители заключили с владельцами швейцарской компании соглашение на поставку удобрений. Но платить по контракту соучастники не собирались. Им они прикрывали хищения продукции.

Всего швейцарская компания получила 5,5 тонны аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида. Эти удобрения продали по ценам мирового рынка. Доход в 85 миллиардов рублей присвоили участники преступной группы.

На заседании подсудимые не присутствовали. Они находятся в федеральном розыске.