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В Перми ищут пострадавших от действий банды кредитных мошенников
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В Перми ищут пострадавших от действий банды кредитных мошенников 

59.ru 34 минуты назад
Фото: 59.ru
Полиция Перми ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманывали людей с плохой кредитной историей.
Компания по оказанию информационно-консультационных услуг работала на территории Прикамья. В фирме работали 12 человек в возрасте от 22 до 38 лет. Они предлагали помощь в получении кредитов и займов людям с плохой кредитной историей.
Задержали мошенников
— Сотрудники фирмы вводили клиентов в заблуждение, что после консультации и правильного оформления документов, кредиты в банках им будут одобрены под низкий процент сразу в день обращения, — сообщили в полиции. — С потерпевших брали деньги. Суммы были разными и зависели от размера займа, на который рассчитывали граждане.
Большинству клиентов компании банки отказывали в выдаче кредитов. С тех, кто получил займы, мошенники требовали проценты от суммы кредита. Всего от действий компании пострадали 150 человек, а общий ущерб составил порядка 300 тысяч рублей.
Работники компании были задержаны оперативниками краевой полиции. Было возбуждено уголовное дело. Всех, кто пострадал от действий данной компании, просят обратиться в ближайший отдел полиции.
Ранее полиция искала пострадавших от телефонных мошенников.
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