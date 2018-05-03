В Перми ищут пострадавших от действий банды кредитных мошенников

Полиция Перми ищет пострадавших от действий группы мошенников, которые обманывали людей с плохой кредитной историей.

Компания по оказанию информационно-консультационных услуг работала на территории Прикамья. В фирме работали 12 человек в возрасте от 22 до 38 лет. Они предлагали помощь в получении кредитов и займов людям с плохой кредитной историей.

Задержали мошенников

— Сотрудники фирмы вводили клиентов в заблуждение, что после консультации и правильного оформления документов, кредиты в банках им будут одобрены под низкий процент сразу в день обращения, — сообщили в полиции. — С потерпевших брали деньги. Суммы были разными и зависели от размера займа, на который рассчитывали граждане.

Большинству клиентов компании банки отказывали в выдаче кредитов. С тех, кто получил займы, мошенники требовали проценты от суммы кредита. Всего от действий компании пострадали 150 человек, а общий ущерб составил порядка 300 тысяч рублей.

Работники компании были задержаны оперативниками краевой полиции. Было возбуждено уголовное дело. Всех, кто пострадал от действий данной компании, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее полиция искала пострадавших от телефонных мошенников.