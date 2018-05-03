Илон Маск анонсировал «промышленную революцию»

Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что будущий кроссовер компании Model Y совершит настоящую «промышленную революцию». При этом Маск также отметил, что никаких серьезных трат на проект Model Y пока не было, но некоторые средства все же был направлены на варианты дизайна автомобиля.

Глава Tesla надеется на скорое решение проблем с производством бюджетного электрокара Model 3, сроки поставок которого давно сорваны. Процесс производства будущего кроссовера должен будет решить те проблемы, которые возникли у компании с Model 3.

Ключом к успеху станет отказ от 12-вольтовой архитектуры питания, которая позволит применять при производстве меньшее количество проводов, что существенно упростит процесс сборки, поскольку позволит увеличить долю роботов в цеху.

При этом Model Y будет собран на той же платформе, что и Model 3. Производство модели запланировано на 2020 год. По предварительным данным, старт начнется в начале года, но при условии, что цеха освободятся. Вполне вероятно что Model Y будет выпускаться на другом заводе.