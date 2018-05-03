Илон Маск анонсировал «промышленную революцию» 

Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что будущий кроссовер компании Model Y совершит настоящую «промышленную революцию». При этом Маск также отметил, что никаких серьезных трат на проект Model Y пока не было, но некоторые средства все же был направлены на варианты дизайна автомобиля.
Глава Tesla надеется на скорое решение проблем с производством бюджетного электрокара Model 3, сроки поставок которого давно сорваны. Процесс производства будущего кроссовера должен будет решить те проблемы, которые возникли у компании с Model 3.
Ключом к успеху станет отказ от 12-вольтовой архитектуры питания, которая позволит применять при производстве меньшее количество проводов, что существенно упростит процесс сборки, поскольку позволит увеличить долю роботов в цеху.
При этом Model Y будет собран на той же платформе, что и Model 3. Производство модели запланировано на 2020 год. По предварительным данным, старт начнется в начале года, но при условии, что цеха освободятся. Вполне вероятно что Model Y будет выпускаться на другом заводе.
Одновременно с этим компания терпит огромные убытки. За первый квартал 2018 года компания Илона Маска потеряла 710 млн долларов. Это при том, что за весь 2017 год Tesla потеряла 1,4 млрд долларов. По информации Bloomberg, если убытки сохранятся на том же уровне, то деньги и компании закончатся уже в этом году. Читайте статью на QutoЧитайте также:10 самых суровых карьерных самосваловВидео: Пилоты Ф-1 прохватили по Азербайджану на «Ниве»Видео: 80-летний раллист показал, что может электрокар BMW