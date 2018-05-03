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ЦБ оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году
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ЦБ оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в прошлом году составили 96 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Как стало известно, авансирование импорта товаров в 2017 году стало основным каналом по сомнительному выводу средств за рубеж, оно составило 24% (23 миллиарда рублей) от общего объема таких операций.
Также в пятерку крупных каналов вошли переводы по сделкам с услугами (22% или 21 млрд руб), переводы по исполнительным документам через федеральную службу судебных приставов (20% или 19 млрд руб), переводы по сделкам с ценными бумагами (14% или 13 млрд руб) и импорт товаров в рамках таможенного союза (13% или 13 млрд руб).
Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что более $430 млрд незаконно вывели из России за период с 2000 года по 2017 год.
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