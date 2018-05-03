ЦБ: объем сомнительных операций банков и их клиентов в 2017 году составил 422 млрд рублей

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Банк России впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций, проведенных кредитными организациями и их клиентами. По данным Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, в 2017 году объем вывода средств за рубеж составил 96 млрд рублей, обналичивание денег — 326 млрд рублей.

Физические лица совершают почти половину операций по обналичиванию средств: всего в 2017 году с их счетов, в том числе счетов банковских карт, было снято 152 млрд рублей, или 47% всего «обнала». Чуть меньше — 135 млрд рублей, или 41% сомнительных операций по получению наличных, — пришлось на выдачи «на прочие цели» и по платежным картам юрлиц. Индивидуальные предприниматели обналичили 15 млрд рублей, или 5% средств, еще 24 млрд пришлось на иные схемы, которые регулятор не раскрыл.

В структуре вывода средств примерно равные доли занимают авансирование импорта товаров (23 млрд рублей), переводы по сделкам с услугами (21 млрд рублей), а также переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд рублей).

Объем сомнительных сделок в рамках импорта товаров в рамках таможенного союза и переводов по сделкам с ценными бумагами составил по 13 млрд рублей. 3 млрд рублей составили сделки по импорту товаров с использованием льготных режимов, оставшиеся 4 млрд рублей пришлись на иные схемы.

По данным ЦБ, обналичиванию и выводу денежных средств предшествуют так называемые транзитные операции повышенного риска. Зачастую они сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей и «ломкой» (оптимизацией с целью снижения) НДС.

Более трети из них — 38% — приходится на обналичивание через счета и платежные карты физлиц. На втором месте — продажа денежной наличности торговыми компаниями (29%). По 11% составляют продажа наличности туристическими компаниями и оптимизация налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий. Вывод средств за рубеж как транзитная операция составляет 7%, оставшиеся 4% приходятся на продажу наличных средств платежными агентами.

ЦБ планирует регулярно обновлять подобную информацию, а также проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, и информировать их о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов. Информация о датах, времени и месте их проведения будет размещаться на сайте Банка России, указывают в ЦБ.