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В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
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Популярный российский блогер найден мертвым

В Германии началось строительство «Северного потока — 2» 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В немецком Любмине начали готовить строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток — 2», сообщил РИА Новости представитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
Этот процесс включает ее расчистку, «завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег».
По словам представителя компании, все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.
"Северный поток — 2"
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».
Берлин выдал разрешение на строительство «Северного потока — 2» в конце марта. Согласие на прокладку газопровода предоставила также Финляндия.
Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.
Единственный акционер Nord Stream 2 AG — "Газпром". Половину инвестиций в проект вкладывают европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, то есть на 950 миллионов евро каждая. «Газпром» же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
При этом участники проекта планируют покрыть 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
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