Строительную площадку для выхода «Северного потока-2» готовят в немецком Любмине

Строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток-2» готовят в немецком Любмине, сообщил РИА Новости представитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

""Северный поток-2" в настоящее время проводит различные работы на строительной площадке в Любмине (Lubmin). Это включает в себя расчистку и подготовку строительной площадки, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег", — сказал он.

По словам представителя компании, все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.

Дании. В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство «Северного потока-2» выдала Финляндия . Ожидается выдача разрешений от Швеции

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.