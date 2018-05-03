«Роснефть» в апреле сохранила лидерство по добыче газа среди независимых производителей

«Роснефть» сократила добычу газа в январе—апреле 2018 года на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 15,351 млрд кубометров, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). При этом «Роснефть» сохранила лидерство по добыче газа среди независимых производителей, вторую позицию занял «Новатэк»

Добыча «Новатэка» в январе—апреле текущего года сократилась на 7,7% — до 14,545 млрд кубометров.

Добыча газа «Роснефти» в апреле составила 3,87 млрд кубометров против 3,582 млрд кубометров у «Новатэка».

Операторы СРП увеличили добычу газа на 13,3% — до 9,656 млрд кубометров.

В апреле «Лукойл» добыл 1,77 млрд кубометров газа, «Газпром нефть» — 1,375 млрд кубометров, «Сургутнефтегаз» — 805,8 млн кубометров, «Русснефть» — 222,2 млн кубометров, «Татнефть» — 75,6 млн кубометров, «Славнефть» — 72,5 млн кубометров, «Башнефть» — 62,3 млн кубометров, «Нефтегазхолдинг» — 61,5 млн кубометров, операторы СРП — 2,406 млрд кубометров.