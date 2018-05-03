«Роснефть» в апреле сохранила лидерство по добыче газа среди независимых производителей 

«Роснефть» сократила добычу газа в январе—апреле 2018 года на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 15,351 млрд кубометров, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). При этом «Роснефть» сохранила лидерство по добыче газа среди независимых производителей, вторую позицию занял «Новатэк».
Добыча «Новатэка» в январе—апреле текущего года сократилась на 7,7% — до 14,545 млрд кубометров.
Добыча газа «Роснефти» в апреле составила 3,87 млрд кубометров против 3,582 млрд кубометров у «Новатэка».
В январе—апреле увеличили добычу газа: «Лукойл» — на 4,3%, до 7,11 млрд кубометров, «Газпром нефть» — на 15,8%, до 5,573 млрд кубометров и «Русснефть» — на 18,7%, до 888,3 млн кубометров.
Сократили добычу газа за отчетный период «Сургутнефтегаз» — на 3,4%, до 3,26 млрд кубометров, «Татнефть» — на 5,9%, до 307,4 млн кубометров, «Славнефть» — на 2,6%, до 300,3 млн кубометров, «Нефтегазхолдинг» (ранее — Независимая нефтегазовая компания, ННК) — на 51,4%, до 244,8 млн кубометров и «Башнефть» — на 3,5%, до 229,3 млн кубометров.
Операторы СРП увеличили добычу газа на 13,3% — до 9,656 млрд кубометров.
В апреле «Лукойл» добыл 1,77 млрд кубометров газа, «Газпром нефть» — 1,375 млрд кубометров, «Сургутнефтегаз» — 805,8 млн кубометров, «Русснефть» — 222,2 млн кубометров, «Татнефть» — 75,6 млн кубометров, «Славнефть» — 72,5 млн кубометров, «Башнефть» — 62,3 млн кубометров, «Нефтегазхолдинг» — 61,5 млн кубометров, операторы СРП — 2,406 млрд кубометров.
Суммарная добыча газа в России выросла в январе—апреле 2018 года на 6,8% и составила 252,574 млрд кубометров. В апреле добыча газа составила 61,863 млрд кубометров.