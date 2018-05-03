Принадлежащий ВТБ банк продал самолет бизнес-класса Falcon 7X за 700 млн рублей

Входящий в группу ВТБ БМ Банк (бывший Банк Москвы) в конце прошлого года продал реактивный самолет бизнес-класса Falcon 7X за 700 млн руб. Об этом говорится в годовой отчетности банка по МСФО.

В документах указывается, что сделка с «несвязанной стороной» прошла в декабре 2017 г. Покупатель не уточняется. Falcon 7X был классифицирован в качестве актива на сумму 800 млн руб. Таким образом, банк получил убыток на 100 млн руб., который отразил в своей отчетности.

Реорганизация Банка Москвы прошла в мае 2016 г. В результате здоровый бизнес кредитной организации — более 900 млрд рублей, или около 70% активов — вошел в группу ВТБ. На балансе Банка Москвы, получившего название БМ Банк, остались 400 млрд рублей, включающие выделенные на санацию 295 млрд рублей.

Кроме того, на баланса БМ Банка сохранились проблемные активы «банка Бородина» ( Андрей Бородин — бывший руководитель и совладелец Банка Москвы), а также активы, которые невозможно передать на баланс ВТБ в силу законодательства.

По итогам 2011-2017 годов объем проблемных активов на балансе БМ-банка снизился до 107,7 млрд руб. с 352 млрд руб. Это произошло благодаря списанию безнадежных кредитов, а также погашению заемщиками долгов перед банком, уточняется в отчетности.