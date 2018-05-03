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СМИ: единственная на Украине компания по производству автошин объявила о своей ликвидации
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СМИ: единственная на Украине компания по производству автошин объявила о своей ликвидации 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Акционеры компании «Росава» (город Белая Церковь Киевской области) — единственного производителя автомобильных шин на Украине — приняли решение о ликвидации предприятия.
Об это сообщило в четверг информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на решение акционеров.
"На общем собрании акционеров 30 апреля было принято решение о ликвидации предприятия", — сказано в сообщении. О причинах ликвидации не сообщается.
"Росава" выпускала более 150 типоразмеров шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Предприятие контролирует внефракционный депутат Верховной рады, бизнесмен Константин Жеваго.
В 2017 году завод резко нарастил убытки — на 73,8%, до 717,8 млн гривен (боле $27,4 млн).
По информации СМИ, в первом полугодии 2017 года доля компании «Росава» на украинском рынке автошин составляла 42%.
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