СМИ: единственная на Украине компания по производству автошин объявила о своей ликвидации

КИЕВ, 3 мая. / ТАСС /. Акционеры компании «Росава» (город Белая Церковь Киевской области) — единственного производителя автомобильных шин на Украине — приняли решение о ликвидации предприятия.

Об это сообщило в четверг информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на решение акционеров.

"На общем собрании акционеров 30 апреля было принято решение о ликвидации предприятия", — сказано в сообщении. О причинах ликвидации не сообщается.

"Росава" выпускала более 150 типоразмеров шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Предприятие контролирует внефракционный депутат Верховной рады , бизнесмен Константин Жеваго

В 2017 году завод резко нарастил убытки — на 73,8%, до 717,8 млн гривен (боле $27,4 млн).

По информации СМИ, в первом полугодии 2017 года доля компании «Росава» на украинском рынке автошин составляла 42%.