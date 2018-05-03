Societe Generale может заплатить за урегулирование двух расследований Минюста США $1 млрд

Societe Generale в рамках соглашения, которое положит конец двум расследованиям Министерства юстиции США , может заплатить 1 млрд долларов, сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Bloomberg . Расследования касаются расходов в связи с манипулированием ставками и обвинениями во взяточничестве в Ливии

Неназванные источники Bloomberg сообщают, что кредитор согласился заплатить штраф американским и французским властям в размере почти 800 млн долларов. Кроме того, Societe Generale может выплатить определенную сумму Комиссии по срочной биржевой торговле.

Размер выплат французским властям неизвестен, но в конце декабря Societe Generale зарезервировал для покрытия судебные расходов 2,3 млрд евро, сообщает агентство.