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Societe Generale может заплатить за урегулирование двух расследований Минюста США $1 млрд
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Societe Generale может заплатить за урегулирование двух расследований Минюста США $1 млрд 

Прайм 54 минуты назад
Societe Generale в рамках соглашения, которое положит конец двум расследованиям Министерства юстиции США, может заплатить 1 млрд долларов, сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Bloomberg. Расследования касаются расходов в связи с манипулированием ставками и обвинениями во взяточничестве в Ливии.
Неназванные источники Bloomberg сообщают, что кредитор согласился заплатить штраф американским и французским властям в размере почти 800 млн долларов. Кроме того, Societe Generale может выплатить определенную сумму Комиссии по срочной биржевой торговле.
Размер выплат французским властям неизвестен, но в конце декабря Societe Generale зарезервировал для покрытия судебные расходов 2,3 млрд евро, сообщает агентство.
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