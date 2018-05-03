Суд признал незаконной продажу труб тепловых сетей АвтоВАЗагрегата его «дочке» 

Прежде, в марте 2018 г., эта сделка была признана недействительной по заявлению конкурсного управляющего АвтоВАЗагрегата Юлии Жарковой. Виктор Козлов был привлечен к рассмотрению этого заявления в качестве третьего лица по его собственному ходатайству.
Согласно определению суда, договор на поставку труб был заключен между компаниями в октябре 2015 года. В итоге АВАпласту были переданы списанные из основных средств «отработанные трубы», прежде выведенные из эксплуатации на объекте «внешнплощадочные тепловые сети». Конкурсный управляющий посчитал, что передача труб была произведена по заниженной стоимости, а оценка их якобы не проводилась.
Суд согласился с тем, что сделкой был причинен имущественный вред правам кредиторов.
"В результате этой сделки был ликвидирован трубопровод тепловых сетей, осуществляющий подачу тепла с котельной Комсомольского района Тольятти на территорию должника", — сообщается в решении суда и добавляется, что в настоящее время для восстановления теплоснабжения необходимо более 40,6 млн руб. и 3-4 месяца.
"Оспариваемая сделка не имела реального смысла и экономической выгоды как для должника, оставившего свою территорию без теплоснабжения, так и для ООО «АвтоВАЗагрегатпласт», чья хозяйственная и производственная деятельность не связаны с покупкой, реализацией и использованием труб", — констатирует суд и добавляет, что «целью заключения этой сделки был вывод имущества из конкурсной массы».
Кроме того, на момент ее совершения у АвтоВАЗагрегата уже существовала задолженность по заработной плате, а стороны сделки являются заинтересованными лицами, так как ОАО «АвтоВАЗагрегат» является владельцем 99% доли ООО «АвтоВАЗагрегатпласт».
Помимо прочего в определении суда сообщается, что АВАпласт оплаты за приобретенные трубы не произвел, «то есть фактически сделка является безвозмездной».
Напомним, АвтоВАЗагрегат был крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа. Предприятие специализировалось на выпуске сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем. Однако в июле 2015 г. производство на АвтоВАЗагрегате было остановлено, а в сентябре был расторгнут договор предприятия с АвтоВАЗом.
Тогда же в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве предприятия обратилось ульяновское ООО «Майор», которому АвтоВАЗагрегат задолжал 2 млн рублей.
Крупнейшим кредитором АвтоВАЗагрегата до сентября 2017 г. являлся Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех»), но переуступил право требования 1,96 млрд руб. компании «РТ-Капитал», которая также подконтрольна Ростеху. Отметим, 1,5 млрд руб. из этой суммы обеспечены залогом имущества должника. В частности, в залоге — недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного АвтоВАЗагрегату башкирского ОАО «БелЗАН».
В настоящее время АвтоВАЗагрегат находится в последней стадии банкротства — конкурсном производстве.