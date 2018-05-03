Суд признал незаконной продажу труб тепловых сетей АвтоВАЗагрегата его «дочке»

Прежде, в марте 2018 г., эта сделка была признана недействительной по заявлению конкурсного управляющего АвтоВАЗагрегата Юлии Жарковой. Виктор Козлов был привлечен к рассмотрению этого заявления в качестве третьего лица по его собственному ходатайству.

Согласно определению суда, договор на поставку труб был заключен между компаниями в октябре 2015 года. В итоге АВАпласту были переданы списанные из основных средств «отработанные трубы», прежде выведенные из эксплуатации на объекте «внешнплощадочные тепловые сети». Конкурсный управляющий посчитал, что передача труб была произведена по заниженной стоимости, а оценка их якобы не проводилась.

Суд согласился с тем, что сделкой был причинен имущественный вред правам кредиторов.

"В результате этой сделки был ликвидирован трубопровод тепловых сетей, осуществляющий подачу тепла с котельной Комсомольского района Тольятти на территорию должника", — сообщается в решении суда и добавляется, что в настоящее время для восстановления теплоснабжения необходимо более 40,6 млн руб. и 3-4 месяца.

"Оспариваемая сделка не имела реального смысла и экономической выгоды как для должника, оставившего свою территорию без теплоснабжения, так и для ООО «АвтоВАЗагрегатпласт», чья хозяйственная и производственная деятельность не связаны с покупкой, реализацией и использованием труб", — констатирует суд и добавляет, что «целью заключения этой сделки был вывод имущества из конкурсной массы».

Кроме того, на момент ее совершения у АвтоВАЗагрегата уже существовала задолженность по заработной плате, а стороны сделки являются заинтересованными лицами, так как ОАО «АвтоВАЗагрегат» является владельцем 99% доли ООО «АвтоВАЗагрегатпласт».

Помимо прочего в определении суда сообщается, что АВАпласт оплаты за приобретенные трубы не произвел, «то есть фактически сделка является безвозмездной».

Напомним, АвтоВАЗагрегат был крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа . Предприятие специализировалось на выпуске сидений, глушителей, трубок тормозной и топливной систем. Однако в июле 2015 г. производство на АвтоВАЗагрегате было остановлено, а в сентябре был расторгнут договор предприятия с АвтоВАЗом.

Тогда же в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве предприятия обратилось ульяновское ООО «Майор», которому АвтоВАЗагрегат задолжал 2 млн рублей.

Крупнейшим кредитором АвтоВАЗагрегата до сентября 2017 г. являлся Новикомбанк (на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех» ), но переуступил право требования 1,96 млрд руб. компании «РТ-Капитал», которая также подконтрольна Ростеху. Отметим, 1,5 млрд руб. из этой суммы обеспечены залогом имущества должника. В частности, в залоге — недвижимость, оборудование, а также акции подконтрольного АвтоВАЗагрегату башкирского ОАО «БелЗАН».

В настоящее время АвтоВАЗагрегат находится в последней стадии банкротства — конкурсном производстве.