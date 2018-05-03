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«Новатэк» продлил программу обратного выкупа акций на год
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«Новатэк» продлил программу обратного выкупа акций на год 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Правление «Новатэка» одобрило продление программы обратного выкупа акций компании до 7 июня 2019 г., говорится в сообщении российской газовой компании.
Программа buyback утверждалась советом директоров «Новатэка» в июне 2012 г., она предусматривает выкуп акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на $600 млн  Реализуя программу выкупа, «Новатэк» соблюдает разумный подход к распределению средств и обеспечивает достаточный размер инвестиций в разведку и разработку месторождений, отмечается в сообщении: компания в то же время максимизирует выплаты акционерам с учетом необходимости поддержания финансовой устойчивости и сбалансированной структуры капитала.
Выкупленные бумаги могут использоваться для финансирования компании или для стимулирования менеджмента и ключевых сотрудников. По данным «Новатэка», на 3 мая в рамках программы выкуплено 22,691 млн акций компании или 0,75% уставного капитала.
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