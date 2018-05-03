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Объем экспорта Татарстана за год увеличился почти на 40%
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Объем экспорта Татарстана за год увеличился почти на 40% 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Татарстан по итогам 2017 года увеличил объем экспорта почти на 40%, сообщил в четверг журналистам замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин.
"По итогам 2017 года экспорт республики увеличился почти на 40% по сравнению с прошлым годом и составляет более $13 млрд (в 2016 году — $9,571 млрд)", — сказал он.
Замминистра уточнил, что республика входит в пятерку рейтинга крупнейших регионов-экспортеров России. В 2017 году основными импортерами продукции Татарстана стали страны СНГ и Европы. Наибольший интерес проявили Казахстан — $440 млн, Белоруссия — $350 млн, Венгрия — $159,7 млн, Польша — $156,1 млн, Индия — $148,5 млн  Также Татарстан по итогам прошлого года показал высокий результат по несырьевому неэнергетическому экспорту, отметил Сибгатуллин. «В республике
ведется активная работа по поддержке экспортеров, которая принесла свои результаты: объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2017 году увеличился почти на 22% и составил более $3,3 млрд (в 2016 году — $2,712 млрд). То есть в $13 млрд общего экспорта несырьевой неэнергетический составляет $3,3 млрд Его доля в общем объеме экспорта — 25%», — добавил он.
По словам Сибгатуллина, в структуре несырьевого неэнергетического экспорта Татарстана лидируют синтетический каучук ($1,054 млрд), полиэтилен ($234,4 млн), пневматические шины ($169,5 млн), азотные удобрения ($123,8 млн), полистирол ($100,5 млн), грузовые автомобили ($99 млн).
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