Рубль растет к доллару и евро в рамках коррекции после 3-х сессий снижения

Курс рубля к доллару и евро днем ощутимо рос в рамках коррекции после трех торговых сессий снижения, отмечают трейдеры.

Закрепление рынка нефти на уровне 73,5 доллара за баррель поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 12.57 мск снижался на 0,6 рубля — до 63,42 рубля, курс евро — на 0,44 рубля — до 76,04 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

Курс рубля к доллару и евро днем уверенно рос, корректируя трехдневное снижение.

Снижение курса доллара на форексе после решения и комментариев ФРС по денежно-кредитной политике (ДКП) повысило спрос на рисковые активы, о чем сигнализируют попытки курса евро вернуться на отметку 1,2 доллара, отмечают трейдеры.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая сохранила базовую ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых, как и ожидали участники рынка. При этом в комментарии по итогам заседания регулятор отметил, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться вблизи целевого уровня в 2%.

Стоимость нефти на фоне решений ФРС отыграла вверх, получив поддержку со стороны позитивной оценки экономики регулятором и благодаря падению доллара на форексе.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,6-1%. Рублевая цена «черного золота» опустилась в район отметки 4,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может предпринять новые попытки пробоя вверх уровня 64, хотя с утра и отмечается ее локальный откат на фоне отступления валюты США на международной арене, рассуждает Игорь Ковалев из ГК «Инстафорекс».

Рублю необходимо отправить доллар под отметку 63,2, чтобы снизить «медвежьи» риски, добавил он.

В более долгосрочной перспективе рост ожиданий относительно темпов ужесточения ДКП в Штатах, при условии сохранения текущей экономической картины, будет и далее ограничивать потенциал укрепления российской валюты, которая к тому же страдает от напряженной обстановки на внешнеполитической арене, рассуждает Роман Блинов из компании «Международный финансовый центр».

В этих условиях высоких цен на нефть будет недостаточно, чтобы нивелировать давление со стороны этих двух негативных факторов, добавил он.