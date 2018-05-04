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Ханты-Мансийский НПФ отметился в десятке самых крупных по России
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Ханты-Мансийский НПФ отметился в десятке самых крупных по России 

АиФ Югра 38 минут назад
Фото: АиФ Югра
НПФ Ханты-Мансийска вошел в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений. Об этом стало известно, после того, как Банк России опубликовал итоги инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2017 год.
Фонд занимает шестую позицию в списке крупных НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей.
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составила 9,94%, а после выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду — 8,16%. На счета клиентов по обязательному пенсионному страхованию Ханты-Мансийский НПФ начислил инвестиционный доход в размере 8,36%.
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