Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы выросли за неделю на 64 копейки

Розничные цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы выросли за неделю, закончившуюся 3 мая 2018 года, на 64 копейки и составили 43,07 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 69 копеек — до 39,9 руб. за литр. При этом цена дизельного топлива увеличилась на 67 копеек — до 41,61 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК выросла на 64 копейки — до 42,79 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — на 66 копеек, до 42,79 руб. за литр.

АЗС Shell увеличили цену на бензин на 64 копейки — до 42,98 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» выросла за неделю на 65 копеек и составила 42,81 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках «Лукойла» возросла на 30 копеек — до 43,95 руб. за литр, на заправках «Газпром нефти» — на 60 копеек, до 42,72 руб. за литр.

5 февраля ФАС сообщила, что в целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства 30 января 2018 года ведомство направило в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов. Одновременно в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторного топлива на экспорт. Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют, указывала при этом ФАС.