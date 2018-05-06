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ЦБ обяжет страховщиков объяснять клиентам все нюансы
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ЦБ обяжет страховщиков объяснять клиентам все нюансы 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: Российская Газета
Регулятор, ВСС и банковские объединения обсуждают распространение базового стандарта и на агентов, продающих страховки, — в частности, на банки. Стандарт регламентирует требования к деятельности агентов и их ответственности, которая должна быть предусмотрена со стороны страховых компаний, вплоть до расторжения договора и возмещения ущерба. Дорожную карту предлагаемых изменений Банк России планирует обсудить с банковским и страховым сообществом в июне.
Регулятор не раз обращал внимание на проблему навязывания банками страховых услуг при кредитовании, а также мисселинг — продажи небанковских финансовых продуктов клиентам без должного информирования об их особенностях и рисках по ним. Последнее в основном касается инвестиционного страхования жизни. Покупая его в банке, клиенты не всегда понимают, что это не застрахованный вклад и доходность по нему не может быть гарантирована. Банкам выгодно продавать инвестиционное страхование из-за больших комиссий — по данным ЦБ РФ, за 2017 год они заработали на них больше 50 миллиардов рублей (комиссии от продажи страховых продуктов в целом составили около 97 миллиардов).
В Банке России пояснили, что отдельный базовый стандарт, касающийся страхования жизни, не предусмотрен нормативными документами. При этом ВСС разрабатывает внутренний стандарт, который будет распространяться на кредитное и инвестиционное страхование жизни. В соответствии с ним обязательства по продукту будет нести страховая компания, памятку с информацией об этом будут предоставлять клиенту при покупке страховки, рассказали в союзе. ВСС намерен жестко контролировать соблюдение стандартов. За их нарушение грозит штраф от 600 тысяч рублей и исключение из союза, в результате чего страховщик лишится лицензии.
Клиенты страховых компаний чаще всего недовольны ОСАГО, на него пришелся 81 процент жалоб в ЦБ на страховщиков в марте. Реже всего люди недовольны добровольным страхованием имущества (1 процент жалоб), страхованием от несчастных случаев и болезней и КАСКО (по 2 процента), страхованием жизни (3 процента). При этом, по данным опроса НАФИ, ОСАГО в 2017 году было у 32 процентов респондентов, рисковое страхование жизни — у 6 процентов, накопительное страхование жизни — у 1 процента.
Есть все предпосылки к тому, что полисов страхования жизни у россиян станет больше. Именно этот сегмент обеспечил рост всего страхового рынка в 2017 году — по данным RAEX, объем взносов по страхованию жизни достиг 332 миллиардов рублей (+54 процента), доля страхования жизни превысила четверть страхового рынка. В этом году сегмент вырастет еще на 30 процентов, до 430 миллиардов рублей, прогнозируют в агентстве.
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