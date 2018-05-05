Ещё
ЦБ: Число участников страхового рынка РФ в 2017 г сократилось на 15%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ: Число участников страхового рынка РФ в 2017 г сократилось на 15% 

Прайм 12 минут назад
Фото: Прайм
Количество субъектов страхового дела в РФ в 2017 году сократилось на 15% — с 364 до 309, сообщается в годовом отчете Банка России.
"В 2017 году продолжилось сокращение количества участников страхового рынка. Общее количество субъектов страхового дела сократилось за год на 15,1% и по состоянию на 1 января 2018 составило 309", — говорится в отчете.
Там же уточняется, что совокупный капитал страховщиков (страховых организаций и обществ взаимного страхования) в 2017 году составил 605,4 миллиарда рублей, страховые резервы — 1448,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 84,0 миллиарда рублей. Совокупный объем активов российских страховщиков достиг 2429,7 миллиарда рублей, а отношение активов к ВВП составило 2,64% (годом ранее этот показатель составлял 2,2%).
ЦБ также отмечает продолжившийся рост спроса на услуги страховщиков в 2017 году — объем собранных страховых премий увеличился за 2017 год на 8,3% и достиг 1278,8 миллиарда рублей против 1180,6 миллиарда рублей в 2016 году. Доля 20 крупнейших страховщиков по собранным за 2017 год премиям составила 79,8% (за 2016 год — 78,1%).
В отчете сообщается, что количество заключенных договоров страхования в 2017 году увеличилось до 193,1 миллиона единиц, темп прироста заключенных договоров составил 15,1%. Выплаты в 2017 году возросли до 509,7 миллиарда рублей (+0,8%), а коэффициент выплат в целом по рынку составил 39,9%, что на 3,0 п.п. меньше соответствующего значения 2016 года.
В 2017 году самый значительный рост сборов (53,7%) продемонстрировало страхование жизни — объем взносов достиг 331,5 миллиарда рублей, а доля страхования жизни в совокупных взносах увеличилась до 25,9% (в 2016 году — 18,3%). В 2017 году объем выплат по ОСАГО достиг 175,5 миллиарда рублей, а поступления сократились на 5,2%, до 222,1 миллиарда рублей. При этом количество заключенных по ОСАГО договоров выросло на 0,1%, до 38,2 миллиона единиц. Средняя премия по ОСАГО сократилась на 5,3% — до 5,8 тысячи рублей.
Прайм: последние новости
ЦБ в 2017 году получил убыток в 435,3 млрд рублей против прибыли годом ранее Потребительские цены в России в апреле выросли на 2,4% Россия увеличила экспорт зерна на 43% — до 44,2 млн тонн
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре70
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива600
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ67
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ293
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии370
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение