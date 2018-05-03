Россия увеличила квартальный экспорт продукции АПК на 25,9% — до $4,7 млрд

Объем экспорта российской агропромышленной продукции в I квартале 2018 года составил $4,7 млрд в стоимостном выражении, сообщает Минсельхоз России . В годовом выражении рост составил 25,9%.

Основными экспортируемыми продуктами стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли и кондитерские изделия.

«В первом квартале текущего года, без учета торговли со странами ЕАЭС , объемы экспорта продукции АПК в стоимостном выражении составили $4,7 млрд, что больше показателя 2017 года на $960 млн, или на 25,9%», — говорится в сообщении.

Экспорт шоколадных кондитерских изделий в годовом выражении увеличился на 45% — до 29 тыс. тонн, в денежном выражении — на 41% до $82 млн, отмечает ведомство. Лидером по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства является Китай , на долю которого пришлось 22,5% от всех поставок этого продукта из России

Экспорт пшеницы увеличился в 1,5 раза и составил порядка 9,6 млн тонн на сумму $1,7 млрд Основным импортером российской пшеницы стал Египет

Также вырос экспорт соевого масла — на 29% до 155 тыс. тонн, рапсового масла — на 38% до 81 тыс. тонн, соевых бобов — в 2,3 раза до 343 тыс. тонн.

По итогам 2017 года российские предприятия поставили на экспорт продукцию на сумму $20,7 млрд, увеличив объем на 21,1% в годовом выражении.