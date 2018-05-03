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Россия увеличила экспорт продукции АПК на четверть
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Россия увеличила экспорт продукции АПК на четверть 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объем экспорта российской агропромышленной продукции в I квартале 2018 года составил $4,7 млрд в стоимостном выражении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минсельхоза России.
Уточняется, что в годовом выражении рост составил 25,9%.
Как стало известно, основными экспортируемыми продуктами стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли и кондитерские изделия.
"В первом квартале текущего года, без учета торговли со странами ЕАЭС, объемы экспорта продукции АПК в стоимостном выражении составили $4,7 млрд, что больше показателя 2017 года на $960 млн, или на 25,9%", — заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 5 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в АПК.
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