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Налоговые платежи через проблемный банк — головная боль
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Налоговые платежи через проблемный банк — головная боль 

Время бухгалтера 49 минут назад
Верховный Суд отказал в рассмотрении в кассации спора о средствах, затерявшихся между счетами страхователя, его банка и казначейства.
Компания перевела более миллиона рублей в счет оплаты страховых взносов.
Средства на счете в банке у фирмы были, только сама кредитная организация на момент передачи платежных поручений уже имела признаки неплатежеспособности: спорная транзакция должна была состояться в середине мая, тогда как данные о понижении рейтинга кредитоспособности банка в сети начали появляться еще в январе. В июне лицензию банка отозвали, и деньги в бюджет так и не ушли.
ПФР отказался учитывать платеж и выставил фирме недоимку и штраф, которые она попыталась обжаловать в суде, но безрезультатно.
Судьи расценили выбор истца в пользу проблемного банка как попытку уменьшить потери от ожидаемого банкротства финансовой компании путем списания денежных средств на его счетах на бюджетные обязательства. Такое поведение было признано судами недобросовестным, в удовлетворении требований компании отказано.
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