«Газпром» увеличил экспорт газа в ЕС

«Газпром» сообщил об увеличении в январе-апреле экспорта газа в дальнее зарубежье на 6,3%

«Газпром» в январе-апреле 2018 года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% — до 70,3 млрд кубометров. «Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в январе-апреле вырос до 70,3 миллиарда кубических метров. Это на 6,3%, или на 4,1 миллиарда кубических метров, превосходит результат четырех месяцев 2017 года», — цитирует РИА Новости сообщение компании. Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании «Газпром» о строительстве газопровода «Северный поток — 3».