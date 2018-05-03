Совет директоров МОЭК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года 

«Рекомендовать общему собранию акционеров МОЭК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 года», — говорится в сообщении компании.
Годовое общее собрание акционеров МОЭК состоится 8 июня 2018 года в Москве.
Совет директоров рекомендовал акционерам из общего размера чистой прибыли 6,093 млрд руб. направить в резервный фонд 304,657 млн руб., на покрытие убытков прошлых лет — 5,789 млрд руб.
По итогам 2016 года компания не выплачивала дивиденды.
МОЭК — инфраструктурная компания, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и Подмосковья. Предприятие занимается производством, транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии, а также генерирует электрическую энергию. Контролирующим акционером компании является «Газпром энергохолдинг».