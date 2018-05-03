Совет директоров МОЭК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года

«Рекомендовать общему собранию акционеров МОЭК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 года», — говорится в сообщении компании.

Годовое общее собрание акционеров МОЭК состоится 8 июня 2018 года в Москве

Совет директоров рекомендовал акционерам из общего размера чистой прибыли 6,093 млрд руб. направить в резервный фонд 304,657 млн руб., на покрытие убытков прошлых лет — 5,789 млрд руб.

По итогам 2016 года компания не выплачивала дивиденды.