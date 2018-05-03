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Совет директоров МОЭК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года
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Совет директоров МОЭК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года 

Rambler News Service 59 минут назад
«Рекомендовать общему собранию акционеров МОЭК не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 года», — говорится в сообщении компании.
Годовое общее собрание акционеров МОЭК состоится 8 июня 2018 года в Москве.
Совет директоров рекомендовал акционерам из общего размера чистой прибыли 6,093 млрд руб. направить в резервный фонд 304,657 млн руб., на покрытие убытков прошлых лет — 5,789 млрд руб.
По итогам 2016 года компания не выплачивала дивиденды.
МОЭК — инфраструктурная компания, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и Подмосковья. Предприятие занимается производством, транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии, а также генерирует электрическую энергию. Контролирующим акционером компании является «Газпром энергохолдинг».
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