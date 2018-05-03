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На кредитование МСП по льготной ставке направят 805,3 млн рублей
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На кредитование МСП по льготной ставке направят 805,3 млн рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделило дополнительные бюджетные ассигнования на кредитование по льготной ставке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации проектов в приоритетных отраслях, сообщается на сайте кабмина.
«Из резервного фонда Правительства России выделяются дополнительные средства в размере 805,3 млн рублей на предоставление субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке», — говорится в документе.
Это позволит увеличить объём кредитования субъектов МСП на сумму не менее 63 млрд рублей. Ранее сообщалось, что Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства намерена в 2019 году увеличить объёмы льготного кредитования бизнеса со ставкой 6,5%. Это конечная ставка, указанная в кредитном договоре банка с малым или средним предприятием. Банк, в свою очередь, получает субсидию на компенсацию из федерального бюджета.
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