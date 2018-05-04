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Кабмин выделил дополнительные 805,3 млн рублей на поддержку льготного кредитования малого бизнеса
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Кабмин выделил дополнительные 805,3 млн рублей на поддержку льготного кредитования малого бизнеса 

Банки.ру 35 минут назад
Фото: ИА Гарант
Из резервного фонда правительства РФ выделяются дополнительные средства в размере 805,3 млн рублей на субсидии кредитным организациям с целью возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано накануне на сайте Кабмина.
Документ был внесен Министерством экономического развития РФ. Он был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 26 апреля.
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Как напомнили в Кабмине, в соответствии с постановлением правительства от 30 декабря 2017 года № 1706 Минэкономразвития РФ совместно с АО «Корпорация МСП» реализуют программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке. Основное условие участия кредитных организаций в этой программе — предоставление кредитов субъектам МСП по ставке не выше 6,5% годовых.
В федеральном бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено 635,5 млн рублей.
«Кредиты с низкой процентной ставкой очень востребованы субъектами МСП. Поэтому подписанным распоряжением финансирование такой господдержки увеличено на 805,3 млн рублей за счет средств резервного фонда правительства России. По оценкам Минэкономразвития России, это позволит увеличить объем кредитования субъектов МСП на сумму не менее 63 млрд рублей», — говорится в справке к распоряжению Кабмина.
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