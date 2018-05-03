Пароходствам возместят затраты по кредитам на покупку судов для рыбохозяйственного комплекса

Правила предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на покупку судов для рыбохозяйственного комплекса продлеваются до 2019 года.

Соответствующее постановление Правительства от 28 апреля размещено на официальном сайте кабмина.

В федеральном бюджете для подобных субсидий предусмотрены ассигнования в объёме 1,977 млрд рублей, а также лизинговых платежей по договорам, которые были заключены в 2008-2019 годах с отечественными лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов — на сумму в 5,4 млрд рублей.

Цель этих мер — поддержка и развитие судостроительной промышленности, стимулирование отечественных заказчиков привлекать собственные средства на строительство судов.