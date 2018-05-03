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Правительство РФ выделило более 800 млн руб. банкам для льготного кредитования малого и среднего бизнеса
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Правительство РФ выделило более 800 млн руб. банкам для льготного кредитования малого и среднего бизнеса 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительных бюджетных ассигнованиях на кредитование по льготной ставке субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации проектов в приоритетных отраслях. Об этом сообщил сайт правительства.
«Из резервного фонда правительства России выделяются дополнительные средства в размере 805,3 млн руб. на предоставление субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке», — говорится в сообщении.
Как отмечают в правительстве, это позволит увеличить объем кредитования субъектов МСП на сумму не менее 63 млрд руб.
Документ подготовлен Минэкономразвития России.
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