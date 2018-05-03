Группа компаний «РОТА» вложит более 2,5 млрд руб в инвестпроекты Подмосковья

Группа компаний «РОТА», принявшая участие в XIV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки», планирует создать 10 индустриальных парков и завод по производству сыра на территории Московской области , сообщает на сайте форума.

Ключевые направления деятельности холдинга: управление недвижимостью, агропромышленный сектор, гостиничный и ресторанный бизнес, создание индустриальных парков. Сегодня в группе компаний «РОТА» работает более 1200 человек.

«На форуме группа компаний «РОТА» объявила о создании 10 индустриальных парков на территории Московской области. Инвестиции в инфраструктуру проекта составят более 2 миллиардов рублей. Общая площадь застройки 240 гектаров. Будут созданы более 8 тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Вторым новым проектом, представленным на форуме, для группы компаний «РОТА» станет строительство завода по производству сыра. Запуск запланирован на 2019 год. Мощность предприятия составит 5 тонн в сутки готовой продукции. Завод будет выпускать как мягкие, так и полутвердые выдержанные сорта сыров. Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей.

«На Петербургском международном экономическом форуме в мае компанией планируется подписать соглашение о сотрудничестве с правительством Московской области . Мы открыты для потребителей и готовы обеспечить своим партнерам высокое качество продуктов и услуг, комфортные условия и удобную систему взаимоотношений в различных видах хозяйственной деятельности российского рынка», — сказала соучредитель группы компаний «РОТА» Алла Налча (Саблина).

На XIV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» группа компаний «РОТА» выступила в качестве официального партнера.