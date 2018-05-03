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Группа компаний «РОТА» вложит более 2,5 млрд руб в инвестпроекты Подмосковья
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Группа компаний «РОТА» вложит более 2,5 млрд руб в инвестпроекты Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Группа компаний «РОТА», принявшая участие в XIV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки», планирует создать 10 индустриальных парков и завод по производству сыра на территории Московской области, сообщает на сайте форума.
Ключевые направления деятельности холдинга: управление недвижимостью, агропромышленный сектор, гостиничный и ресторанный бизнес, создание индустриальных парков. Сегодня в группе компаний «РОТА» работает более 1200 человек.
«На форуме группа компаний «РОТА» объявила о создании 10 индустриальных парков на территории Московской области. Инвестиции в инфраструктуру проекта составят более 2 миллиардов рублей. Общая площадь застройки 240 гектаров. Будут созданы более 8 тысяч новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Вторым новым проектом, представленным на форуме, для группы компаний «РОТА» станет строительство завода по производству сыра. Запуск запланирован на 2019 год. Мощность предприятия составит 5 тонн в сутки готовой продукции. Завод будет выпускать как мягкие, так и полутвердые выдержанные сорта сыров. Инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей.
«На Петербургском международном экономическом форуме в мае компанией планируется подписать соглашение о сотрудничестве с правительством Московской области. Мы открыты для потребителей и готовы обеспечить своим партнерам высокое качество продуктов и услуг, комфортные условия и удобную систему взаимоотношений в различных видах хозяйственной деятельности российского рынка», — сказала соучредитель группы компаний «РОТА» Алла Налча (Саблина).
На XIV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки» группа компаний «РОТА» выступила в качестве официального партнера.
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