Смогли ли США поразить Россию в самое сердце?

Санкции в отношении «Русала» имеют второе дно, о котором не догадываются даже многие западные аналитики, но которое эксперты «Ридуса» видят, как на рентгене.

То, как быстро и беспрекословно Олег Дерипаска согласился на ультиматум Минфина США , показывает, что американские санкции наконец-то попали в точку, считает швейцарская Neue Zürcher Zeitung в статье Die Sanktionen gegen Russland sind ein voller Erfolg für die Amerikaner («Санкции против России — полный успех американцев»).

Таким образом, США четко показали, кто настоящий хозяин в России: ведь российские правительство пока пальцем не пошевелило, чтобы выручить владельца «Русала» из беды. Предлагаемые антисанкции в виде запрета экспорта алюминия и ракетных двигателей, равно как и импорта американских лекарств и вредных продуктов, для США сопоставимы с укусом комара, и бьют преимущественно по самим россиянам.

«Сигнал американцев однозначен. Каждый может оказаться в их следующем списке, а официальная Москва будет не в состоянии им помочь», — констатирует NZZ.

Как Дерипаска ускоряет импичмент Трампа

Швейцарское издание выдает желаемое за действительное, потому что судьба лично Дерипаски не может быть показателем того, что американцы управляют российской экономикой, считает президент Евразийского союза промышленников и предпринимателей Леонид Гераськин.

«Американцы, слов нет, хотели бы взять в свои руки ниточки управления блоком предприятий, которыми владеет Олег Дерипаска, потому что они имеют стратегическое значение как для нас, так и для них. Сами же они много чего закупают у этих предприятий», — сказал он «Ридусу».

Очевидно, речь идет о редкоземельных металлах и прочем уникальном сырье, об импорте которого из России США не торопятся говорить открыто.

По мнению евразийского промышленника, санкции Минфина США по этой причине ударили по самим же американским предпринимателям ничуть не меньше, чем по российской компании.

«Вообще, складывается ощущение, что какие-то силы в американском истэблишменте целенаправленно подставляют президента Трампа, чтобы против него в среде американского бизнеса вскипела ярость благородная. Сейчас им недовольна половина делового сообщества. После неуклюжих санкций в отношении Дерипаски, когда цены на алюминий взлетели за несколько часов, к недовольным присоединилась и вторая половина. То есть до импичмента теперь рукой подать», — полагает Гераськин.

Точно так же, неверны утверждения NZZ, что российское правительство бросило Дерипаску на произвол судьбы, добавляет собеседник «Ридуса».

«Никто его выкарабкиваться без помощи не оставляет. Я заявляю ответственно: Дерипаска из «Русала» никуда не уйдет. А вот американцы в очередной раз вляпались, создав сами себе большие проблемы», — оптимистично заключает Гераськин.

Ранее президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов высказал «Ридусу» предположение, что единственный путь спасения этих и прочих подпавших под санкции предприятий — если производимую ими продукцию начнет покупать государство, хотя бы в стратегические резервы

«На примере «Русала» лучше всего видно, что может означать для компании отключение ей кислорода в виде доступа к зарубежным рынкам, в первую очередь американскому. Хотя Олег Дерипаска все еще не просит милостыню на паперти, его пример — наука остальным "одноклубникам"», — считает М. Ремезов

Американский бильярд

Швейцарское издание не видит за деревьями леса: оно не в состоянии провести логическую цепочку между атакой на «Русал» и реальными причинами, которые за этим стоят, критикует аналитические способности NZZ член политсовета «Партии роста» экономист Антон Любич.

«Олег Дерипаска во всей этой комбинации — всего лишь рычаг, с помощью которого США давят одним концом на российское руководство, а вторым — на компании из третьих стран, которые сотрудничают с Россией. Соединенные Штаты убивают одним выстрелом двух зайцев, причем оба эти зайца — конкуренты американских металлургов, в том числе в Евросоюзе. Это как в биллиарде: бьют по одному шару, чтобы рикошетом ударить по нескольким другим, до которых напрямую кием не дотянуться», — предложил он собственный анализ в беседе с «Ридусом».

Конечные намерения — какие именно шары США пытаются загнать в лузу, а какие служат лишь как «ударный механизм» для этого — как шило из мешка торчат из экстерриториального характера американских санкций, объясняет Любич.

«Это прямое предупреждение всем странам мира: вы или работаете с подсанкционными компаниями в России, или ведете бизнес с США и используете доллар как расчетное средство. Таким способом Вашингтон вынуждает присоединиться к антироссийским санкциям практически весь мир — потому что если любая компания поставлена перед выбором, на чьем рынке работать. российском или американском, это выбор ясен в большинстве случаев», — говорит экономист.

Достаточно открыть статистику Федеральной таможенной службы РФ, чтобы увидеть безо всяких аналитических мудрствований, что продукция металлургической промышленности составляет вторую строку в российском экспорте после нефти, предлагает эксперт. И США берут Россию за эти самые важные для нее места.

«Удар по Дерипаске — это вовсе не точечное бомбометание по конкретной компании. Сейчас американцы подобрались ко второй по объему группе российского экспорта. Если Москва «не поймет» намек, США нанесут удар и по первой группе — нефтегазового сектора. Этим Россию выдавят из практически всех доступных ей точек создания добавочной стоимости в мире», — прогнозирует Любич.

Все обвинения в том, что Олег Дерипаска несет персональную ответственность за действия российского политического руководства — это сказки для обывателя, считает эксперт.