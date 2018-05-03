Сбербанк сократил ставки по потребкредитам 

Сбербанк сократил ставки по потребительским кредитам. Снижение составило от 1 до 8 процентных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Самое значительное уменьшение ставки коснулось кредитов на сумму от миллиона рублей. Для всех категорий клиентов она оказалась на уровне около 12%. Ставки по займам меньше чем на 300 тысяч рублей сохранились на прежнем уровне. В течение года возможно дальнейшее понижение ставок, — заявил ТАСС независимый банковский эксперт Павел Сакадынский.