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Сбербанк сократил ставки по потребкредитам
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Сбербанк сократил ставки по потребкредитам 

Авторадио 1 час назад
Сбербанк сократил ставки по потребительским кредитам. Снижение составило от 1 до 8 процентных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Самое значительное уменьшение ставки коснулось кредитов на сумму от миллиона рублей. Для всех категорий клиентов она оказалась на уровне около 12%. Ставки по займам меньше чем на 300 тысяч рублей сохранились на прежнем уровне. В течение года возможно дальнейшее понижение ставок, — заявил ТАСС независимый банковский эксперт Павел Сакадынский.
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