Квартальный убыток Under Armour вырос в 13 раз — до $30,2 млн

Чистый убыток американского производителя спортивной одежды и аксессуаров Under Armour за I квартал 2018 года (завершился 31 марта) составил $30,24 млн, увеличившись в годовом выражении в 13,3 раза, следует из отчетности компании.

Выручка компании за аналогичный период увеличилась на 5,9% — до $1,185 млрд,

Наибольший прирост выручки Under Armour получила в Азиатско-тихоокеанском регионе (34,6%), а также в Европе, Африке и Ближнем Востоке (23,4%). Выручка компании в США сократилась на 0,4%.

Under Armour является третьим в мире по объему выручки производителем спортивной одежды после американской Nike и немецкой Adidas.