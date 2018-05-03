Американцы оценили программу лояльности Аэрофлота

Программа лояльности «Аэрофлота» стала победительницей американской премии Freddie Awards 2018 сразу в трех номинациях: «Лучшая программа элитного уровня», «Лучший клиентский сервис» и «Лучшая возможность использования миль». Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика.

Кроме того, она завоевала престижную специальную награду 210 AWARD, которая вручается компаниям за наибольший потенциал развития. Торжественная церемония подведения итогов состоялась 26 апреля 2018 года в Сиэтле (штат Вашингтон).

Победители этого года были выявлены по итогам онлайн голосования в шести категориях трех регионах мира — Северная и Южная Америка, Европа и Африка, а также Ближний Восток, Азия и Океания. В нем приняли участие свыше 4,2 миллиона человек из более чем 230 стран мира. Отдать свой голос за лучшую программу лояльности можно было в период с 15 февраля по 31 марта 2018 года.

Премия Freddie Awards была учреждена в 1988 году редакцией ведущего отраслевого журнала InsideFlyer и на сегодняшний день является одной из самых авторитетных наград в сфере программ лояльности. Ежегодно Freddie Awards определяет лучшие программы лояльности в двух ключевых сферах туристической отрасли — среди авиакомпаний и гостиниц.