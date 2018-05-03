Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в 2017 г. вырос на 22,7%, до $133,8 млрд

Турция и Китай. Темп роста несырьевого экспорта почти сравнялся с темпом роста продаж сырьевых товаров (27,1%), свидетельствует статистика РЭЦ и ФТС, пишет газета. Лидером роста в несырьевом сегменте экспорта являются продукты питания — их продажа выросла на 20%, основными покупателями являются Египет

Кроме того, в прошлом году среди товаров неэнергетического экспорта преобладали металлопродукция, машиностроение, химия и лесобумажные товары. Однако, как сообщают «Известия», в Центробанке отметили, что рост несырьевого экспорта пока не может компенсировать колебания цены на нефть и регулятор надеется, что тенденция будет продолжена.