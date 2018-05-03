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Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в 2017 г. вырос на 22,7%, до $133,8 млрд
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Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в 2017 г. вырос на 22,7%, до $133,8 млрд 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Объем экспорта несырьевых неэнергетический товаров из России в 2017 году вырос на 22,7% и составил $133,8 млрд, сообщает газета «Известия» со ссылкой на обзор Центробанка.
Темп роста несырьевого экспорта почти сравнялся с темпом роста продаж сырьевых товаров (27,1%), свидетельствует статистика РЭЦ и ФТС, пишет газета. Лидером роста в несырьевом сегменте экспорта являются продукты питания — их продажа выросла на 20%, основными покупателями являются Египет, Турция и Китай.
Кроме того, в прошлом году среди товаров неэнергетического экспорта преобладали металлопродукция, машиностроение, химия и лесобумажные товары. Однако, как сообщают «Известия», в Центробанке отметили, что рост несырьевого экспорта пока не может компенсировать колебания цены на нефть и регулятор надеется, что тенденция будет продолжена.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу за ближайшие шесть лет удвоить объемы несырьевого неэнергетического экспорта — до $250 млрд При этом до $100 млрд должен вырасти объем ежегодного экспорта услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт. Для этого глава государства поручил снять все административные барьеры и создать режим наибольшего благоприятствования для компаний, которые выходят на внешние рынки.
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