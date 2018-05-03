Продажи Группы Renault выросли на 4,8% за первый квартал 2018 года

Продажи Группы Renault во всем мире (легковые (ЛА) и легкие коммерческие автомобили (ЛКА), включая результаты Jinbei и Huasong с 1 января 2018 г.) в первом квартале выросли на 4,8% на фоне роста рынка на 2,7%, сообщает пресс-служба компании.

Рыночная доля на данный момент равна 4,0% (+0,1 пп по сравнению с 2017 г.). Марки Renault и Dacia установили рекорды продаж за первый квартал.

В Европе продажи Группы выросли на 2,8% на фоне роста рынка на 0,6% благодаря успеху новых Duster и Koleos.

За пределами Европы продажи Группы выросли на 22,1% в Евразии и на 21,3% в Америке; в регионе Африка-Ближний Восток-Индия (–5,3%) и Азия-Тихий океан (–18,6%) наблюдается замедление.

Выручка в первом квартале по секторам

В первом квартале 2018 г. выручка Группы составила 13 155 млн евро (+0,2%). При неизменных валютных курсах и базе сравнения выручка Группы увеличилась на 5,4%.

С 1 января 2018 г. Группа изменила порядок субсидирования процентных ставок для операционных сегментов, который не влияет на консолидированную выручку. При сравнимом методе представления выручка в автомобильном секторе (исключая «АВТОВАЗ» ) была бы на 136 млн евро выше (1,1 пп), что компенсировалось бы равным снижением выручки в секторе финансирования продаж.

Выручка в автомобильном секторе (исключая «АВТОВАЗ») составила 11 646 млн евро (–2,5%). Этот спад в основном объясняется негативным влиянием валютных курсов (4,8 пп) из-за существенного обесценивания основных валют Группы (аргентинское песо, бразильский реал, турецкая лира, доллар США). Эффект объема (+2,3 пп) был положительным. Эффект цены (+1,2 пп) был положительным в основном благодаря развивающимся странам, что компенсировало слабость их валют.

В финансировании продаж (RCI Banque) в первом квартале выручка составила 793 млн евро (+27,7% по сравнению с 2017 годом). Без учета влияния изменения метода расчетов (см. выше) рост составил бы 5,8%. При этом число новых кредитных договоров выросло на 4,7%. Средний объем доходных активов вырос на 13,2% до 42,9 млрд евро.

В этом квартале вклад АВТОВАЗа в выручку Группы составил 716 млн евро (+25,8%) благодаря хорошим продажам Lada и несмотря на негативное влияние обменного курса в размере 85 млн евро.

Ожидается, что в 2018 г. мировой рынок по сравнению с 2017 г. вырастет на 2,5%. Европейский рынок увеличится на 1%, рост во Франции составит 1%.

За рубежом ожидается рост продаж в России почти на 10%. В Бразилии Китае предполагается рост свыше 5%, в Индии — на 6%.

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