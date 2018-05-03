Ещё
Чистая прибыль шведской Lundin Petroleum в I квартале выросла в 3,6 раза — до $228,8 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль шведской Lundin Petroleum в I квартале выросла в 3,6 раза — до $228,8 млн 

Rambler News Service 38 минут назад
Чистая прибыль шведской Lundin Petroleum увеличилась в январе—марте 2018 года в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $228,8 млн, сообщает компания.
Выручка Lundin Petroleum за отчетный период выросла в 1,8 раза — до $694,2 млн  Прибыль до налогообложения составила $461 млн против $195,1 млн годом ранее (рост в 2,4 раза).
Чистый долг по состоянию на 31 марта 2018 года составлял $3,724 млрд, снизившись с начала года на 4,1%.
Добыча углеводородов в первом квартале выросла на 0,6% и составила 83,1 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Rambler News Service: последние новости
Роман Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР Умер владелец сетей re:Store, Samsung и LEGO Георгий Генс Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» к ЕК по газопроводу Opal
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель454
Полномочия Медведева передадут Кудрину898
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка100
Еще один мессенджер заблокируют в России257
Сбербанк снизил ставки по кредитам25
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение