Чистая прибыль шведской Lundin Petroleum в I квартале выросла в 3,6 раза — до $228,8 млн

Чистая прибыль шведской Lundin Petroleum увеличилась в январе—марте 2018 года в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $228,8 млн, сообщает компания.

Выручка Lundin Petroleum за отчетный период выросла в 1,8 раза — до $694,2 млн Прибыль до налогообложения составила $461 млн против $195,1 млн годом ранее (рост в 2,4 раза).

Чистый долг по состоянию на 31 марта 2018 года составлял $3,724 млрд, снизившись с начала года на 4,1%.

Добыча углеводородов в первом квартале выросла на 0,6% и составила 83,1 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.