Сельхозпроизводителям Марий Эл за 15 лет реструктуризировали 600 миллионов долгов

Марий Эл за 15 лет сельхозпроизводителям реструктуризировали более 600 млн рублей долгов, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства республики.

По итогам заседания рабочей группы при территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельхозпроизводителей по Марий Эл, стало известно о выполнении СПК СХА «Авангард» обязательств перед кредиторами по соглашению о реструктуризации долгов, списанию штрафов и пений.

Всего с 2003 по 2018 годы соглашение о реструктуризации долгов заключили 126 сельхозпроизводителей республики на сумму 631,1 млн рублей.