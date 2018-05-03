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Сельхозпроизводителям Марий Эл за 15 лет реструктуризировали 600 миллионов долгов
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Сельхозпроизводителям Марий Эл за 15 лет реструктуризировали 600 миллионов долгов 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл за 15 лет сельхозпроизводителям реструктуризировали более 600 млн рублей долгов, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства республики.
По итогам заседания рабочей группы при территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельхозпроизводителей по Марий Эл, стало известно о выполнении СПК СХА «Авангард» обязательств перед кредиторами по соглашению о реструктуризации долгов, списанию штрафов и пений.
Всего с 2003 по 2018 годы соглашение о реструктуризации долгов заключили 126 сельхозпроизводителей республики на сумму 631,1 млн рублей.
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