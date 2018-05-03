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РНКБ до конца года удвоит портфель автокредитов — до 1 млрд рублей
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РНКБ до конца года удвоит портфель автокредитов — до 1 млрд рублей 

Банки.ру 28 минут назад
С начала запуска автокредитования РНКБ выдал более тысячи таких кредитов в Крыму. На текущий момент портфель автокредитов банка превышает 500 млн рублей. До конца года планируется увеличить нынешний показатель вдвое и перейти планку в 1 млрд рублей, рассказа Банки.ру вице-президент, директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.
РНКБ запустил собственные программы по выдаче автокредитов в мае 2017 года. До этого клиенты банка для приобретения авто брали потребительские кредиты.
Новость
По словам вице-президента РНКБ, в настоящее время портфель банка по автокредитованию превысил 500 млн рублей, из них 300 млн рублей выданы в рамках государственной программы льготного автокредитования.
Согласно последней отчетности РСБУ, на 1 апреля 2018 года розничный кредитный портфель РНКБ равнялся 16,5 млрд рублей.
Новость
Подать заявку на приобретение автомобиля в кредит в РНКБ может любой гражданин РФ в возрасте до 66 лет при условии постоянной занятости. Также действие программ распространяется на владельцев пенсионных карт РНКБ. Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в РНКБ составляет 570 тыс. рублей, средний размер первоначального взноса — порядка 30%. Чаще всего жители Республики Крым и Севастополя берут в кредит автомобили марок Lada, Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault, Skoda.
В 2018 году РНКБ продолжает участие в специальных программах госсубсидирования автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Воспользоваться субсидией в размере 10% от стоимости автомобиля могут заемщики, покупающие в кредит свой первый автомобиль, или клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми. Условия данных программ предполагают приобретение новых автомобилей, произведенных не ранее 1 декабря 2017 года, стоимостью до 1,45 млн рублей и общей массой не более 3,5 тонны.
«Наши клиенты очень заинтересованы в получении льгот при приобретении автомобиля в кредит — более половины из них оформили автокредиты с компенсацией затрат на уплату первоначального взноса от государства в размере 10% от стоимости автомобиля», — говорит Николай Билан.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
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