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Банк «Открытие» просит ФСБ признать себя потерпевшим по делу о хищении более 1 млрд руб
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Банк «Открытие» просит ФСБ признать себя потерпевшим по делу о хищении более 1 млрд руб 

Прайм 26 минут назад
Банк «Открытие» обратился в следственное управление ФСБ с заявлением о признании себя потерпевшим по делу о хищении более 1 миллиарда рублей при покупке "Росгосстраха", обвиняемым по которому является бывший вице-президент группы Сергей Хачатуров, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Макаренко.
По словам адвоката, сумма ущерба по делу составляет более 1 миллиарда рублей, при этом часть акций по условиям сделки по приобретению банком «Открытие» компании «Росгосстрах» в 2017 году и должна была остаться у компании Хачатурова.
"Это входило в условия сделки, что именно эта часть акций остается у компании (Хачатурова). Сейчас претензии от «Открытия» есть в том виде, в каком виде сейчас есть «Открытие». У того «Открытия», которое было на момент сделки, претензий не было. Сейчас банк подал следствию заявление и признание его потерпевшей стороной — дело времени", — сказал Макаренко.
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