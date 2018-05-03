Совет директоров «Россетей» прекратил полномочия члена правления компании Бердникова 

«Прекратить полномочия члена правления ПАО „Россети“ Бердникова Романа Николаевича», — отмечает компания.
Таким образом, в настоящее время в правление «Россетей» входят четыре члена: генеральный директор, председатель правления «Россетей» Павел Ливинский, член правления Андрей Демин, член правления Валентин Межевич и член правления, заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Россетей» Ольга Сергеева.
В конце апреля текущего года сообщалось, что первый заместитель генерального директора «Россети» Роман Бердников покинет компанию.