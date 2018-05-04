Ещё
Рубль снижается на открытии торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль снижается на открытии торгов 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: РИАМО
На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.
В частности, курс доллара вырос на 10 коп. и составил 63,13 руб.
Курс евро вырос на 11 коп., до 75,69 руб.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 92,05 коп., до 76,12 руб., курс доллара вырос на 1,48 руб., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем с показателем с 29 апреля на 1,23 руб., составив 69,17 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 0,07%, до $73,57 pа баррель.
Газета.Ru: последние новости
Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" к ЕК по газопроводу Opal Минфин США продлил сроки транзакций с санкционными компаниями из России Программа "Аэрофлот Бонус" выиграла Freddie Awards 2018 в четырех номинациях
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»28
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море18
Тракторы признали новым оружием России81
Банки отказывают россиянам по-новому90
Квартира Парфенова насмешила Лебедева23
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение