«Детский мир» добился роста рентабельности в I квартале, — Аналитики Sberbank Investment Research

Детский мир опубликовал в пятницу результаты за 1К18 по МСФО. Выручка выросла на 14% в годовом выражении до 24,0 млрд руб., выручка от онлайн-продаж увеличилась на 65% в годовом выражении до 1,5 млрд руб. (6,2% совокупной выручки по сравнению с 4,3% в 1К17). В 1К18 компания открыла три магазина, сохранив неизменным прогноз открытия новых торговых точек на 2018 год в количестве 70 единиц (в 2П18 планируется существенно ускорить темпы расширения сети).

Валовая рентабельность снизилась на 110 б. п. в годовом выражении до рекордно низких 29,6% на фоне инвестиций в цены, что отчасти было сглажено увеличением числа прямых контрактов с поставщиками и более высокой долей продукции под собственной торговой маркой (26% в 1К18 по сравнению с 24% в 1К17).

Из плюсов отметим, что операционные расходы (исключая амортизацию и долгосрочную программу стимулирования сотрудников) в процентах от выручки снизились на 180 б. п. до 23,5%, в основном на фоне оптимизации арендных расходов (снижение на 130 б. п.) и расходов на персонал (снижение на 40 б. п.). Расходы на программу стимулирования сотрудников составили 147 млн руб. в 1К18 против 282 млн руб. в 1К17. В итоге рентабельность по EBITDA выросла до 5,4% с 3,9% годом ранее. EBITDA увеличилась на 57% до 1,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 0,3 млрд руб. при чистой рентабельности в 1,4%.

Во время телефонной конференции менеджмент сообщил, что рост сопоставимой выручки в апреле был близким к 10% — в основном за счет эффекта низкой базы сравнения.

Наше мнение. Расходы компании росли медленнее, чем сопоставимая выручка, благодаря чему операционные расходы в пересчете на один магазин увеличивались значительно медленнее, чем выручка в пересчете на один магазин, что позитивно отразилось на рентабельности. В то же время это контрастирует с динамикой в продовольственной рознице, где общие, коммерческие и административные расходы съедают все большую долю выручки.

Мы ожидаем ускорение роста выручки до 19% в 2К18 за счет эффекта низкой базы сравнения (в 2К17 плохие погодные условия повлияли на продажу одежды) и его стабилизации на уровне 16% в 2П18.