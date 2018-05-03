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Банк «Открытие» просит признать себя потерпевшим по делу о хищении миллиарда рублей
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Банк «Открытие» просит признать себя потерпевшим по делу о хищении миллиарда рублей
Говорит Москва
43 минуты назад
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Для признания себя потерпевшей стороной «Открытие» обратился в
ФСБ
.
Ранее банк опубликовал отчёт, в котором сказано, что чистый убыток составил 427 млрд рублей.
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