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Чистая денежная позиция «Сургутнефтегаза» составляет $1 на акцию, — Аналитики Sberbank Investment Research
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Чистая денежная позиция «Сургутнефтегаза» составляет $1 на акцию, — Аналитики Sberbank Investment Research 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Сургутнефтегаз объявил в прошлую субботу результаты за 2017 год по МСФО и за 1К18 по РСБУ.
Показатели отчета о прибыли и убытках по МСФО за 2017 год оказались очень близки к нашим оценкам: динамика выручки соответствовала динамике цен на нефть, а EBITDA коррелировала с изменением рентабельности добывающего сегмента.
Наибольший интерес представляет чистая денежная позиция, которая составляет $1 на размытую акцию, или $44 млрд (чистая денежная позиция по РСБУ на конец 1К18 составила почти $40 млрд). Чистая денежная позиция более чем вдвое превышает рыночную капитализацию компании, т. е., если бы Сургутнефтегаз объявил о распределении этих денежных средств в виде специального дивиденда, доходность акций составила бы 200%. Конечно, рынок в такую возможность не верит, но и полностью ее не отвергает: в конце концов вероятная дивидендная доходность обыкновенных акций составляет всего 2%, а их инвестиционная привлекательность полностью зависит от позитивного для миноритариев результата распределения денежных средств.
На результаты компании за 1К18 по РСБУ лишь отчасти повлиял убыток по курсовым разницам от повышения курса доллара к рублю на 1% в конце отчетного периода. Тем не менее с конца 1К18 рубль потерял к доллару 8%, и, если он останется на этих уровнях, прибыль за 2К18 может составить почти $3,5 млрд, что обусловит еще 2,0 руб. дивидендов на привилегированную акцию в дополнение к 0,57 руб. на акцию за 1К18.
Если цены на нефть и курс рубля останутся на текущих уровнях до конца года, то, по нашим оценкам, дивидендная доходность префов Сургутнефтегаза превысит 13%, что подразумевает более 4 руб. на акцию, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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