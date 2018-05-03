Сооснователь Kupivip Владимир Холязников покинул пост главы компании

«Сегодня уже официально, по собственному решению, я покинул пост генерального директора KupIVIP после практически 10 лет работы в компании. Для меня, и многих из наших коллег и партнеров, это была целая эпоха! Эпоха KupIVIP.ru», — написал Холязников

Он уточнил, что остается миноритарным акционером Kupivip и продолжит работу в совете директоров.

Kupivip 3 мая представит нового гендиректора, который, считают в компании, сможет «эффективно развивать» существующие направления: онлайн-продажи, розничные магазины и услуги и создаст «новый цикл развития эффективности в логистической платформе», добавил Холязников.