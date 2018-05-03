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Сооснователь Kupivip Владимир Холязников покинул пост главы компании
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Сооснователь Kupivip Владимир Холязников покинул пост главы компании 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
«Сегодня уже официально, по собственному решению, я покинул пост генерального директора KupIVIP после практически 10 лет работы в компании. Для меня, и многих из наших коллег и партнеров, это была целая эпоха! Эпоха KupIVIP.ru», — написал Холязников.
Он уточнил, что остается миноритарным акционером Kupivip и продолжит работу в совете директоров.
Kupivip 3 мая представит нового гендиректора, который, считают в компании, сможет «эффективно развивать» существующие направления: онлайн-продажи, розничные магазины и услуги и создаст «новый цикл развития эффективности в логистической платформе», добавил Холязников.
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