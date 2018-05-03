Интернет-ритейлер KupiVIP.ru сменил гендиректора

Гендиректор интернет-ритейлера KupiVIP.ru Владимир Холязников покинул свой пост. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Инвесторы KupiVIP.ru объявили, что после 10 лет плодотворной работы Владимир Холязников принял решение покинуть пост генерального директора компании, чтобы больше сконцентрироваться на развитии своих бизнес-проектов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Новым генеральным директором компании стал Олег Минаев, уточнила пресс-служба. «Олег построил успешную карьеру в лидирующей немецкой компании Kärcher», — отмечается в пресс-релизе.

Холязников подчеркнул, что уходит с должности по собственному желанию. Он планирует заняться «новыми и перспективными собственными проектами». Топ-менеджер компании добавил, что сохранит за собой пост в совете директоров компании, а также останется ее миноритарным акционером.