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Интернет-ритейлер KupiVIP.ru сменил гендиректора
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Интернет-ритейлер KupiVIP.ru сменил гендиректора 

Ведомости 38 минут назад
Фото: RB.ru
Гендиректор интернет-ритейлера KupiVIP.ru Владимир Холязников покинул свой пост. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Инвесторы KupiVIP.ru объявили, что после 10 лет плодотворной работы Владимир Холязников принял решение покинуть пост генерального директора компании, чтобы больше сконцентрироваться на развитии своих бизнес-проектов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Новым генеральным директором компании стал Олег Минаев, уточнила пресс-служба. «Олег построил успешную карьеру в лидирующей немецкой компании Kärcher», — отмечается в пресс-релизе.
Холязников подчеркнул, что уходит с должности по собственному желанию. Он планирует заняться «новыми и перспективными собственными проектами». Топ-менеджер компании добавил, что сохранит за собой пост в совете директоров компании, а также останется ее миноритарным акционером.
Интернет-магазин KupiVip.ru занимается продажей одежды и обуви в России, Белоруссии и Казахстане. Компанию в 2008 г. основал аналитик Boston Consulting Group (BCG) Оскар Хартманн. До 2014 г. он сам занимал должность гендиректора, после чего этот пост занял бывший операционный директор Холязников.
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