Россия увеличила экспорт нефти в Белоруссию в январе — апреле на 8,2%

Россия увеличила экспорт нефти в Белоруссию в январе — апреле 2018 года на 8,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,987 млн тонн, следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

При этом в апреле в Белоруссию было поставлено 1,487 млн тонн нефти.

Поставки на Мозырский НПЗ в январе — апреле увеличились на 13%, до 3,194 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 3,1%, до 2,793 млн тонн. В апреле поставки на Мозырский НПЗ составили 804,2 тыс. тонн, на Новополоцкий НПЗ — 682,7 тыс. тонн.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, во втором квартале 2018 года Россия должна поставить в Белоруссию 4,5 млн тонн нефти. В первом квартале поставки составили 4,5 млн тонн.

В 2017 году Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию по сравнению с показателем 2016 года на 0,7% — до 17,998 млн тонн.

Россия и Белоруссия 13 апреля 2017 года подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Россия восстановит поставки нефти в Белоруссию в объеме 24 млн тонн в год с 2017 по 2024 год. При этом 18 млн тонн из этого объема пойдут на белорусские НПЗ.