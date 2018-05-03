«Роснефть» в январе—апреле увеличила добычу нефти на 0,7% — до 62,4 млн тонн

«Роснефть» увеличила добычу нефти в январе—апреле 2018 года на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 62,431 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В апреле «Роснефть» добыла 15,636 млн тонн.

Добыча «Лукойла» в январе—апреле снизилась на 1,5% — до 26,697 млн тонн. В апреле компания добыла 6,68 млн тонн. «Сургутнефтегаз» снизил добычу нефти за четыре месяца на 1,5% — до 19,737 млн тонн, в апреле добыча компании составила 4,934 млн тонн. «Газпром нефть» с начала года снизила добычу на 1,3% — до 12,762 млн тонн. В апреле показатель добычи компании составил 3,234 млн тонн. «Татнефть» сократила добычу в январе—апреле на 1,2% — до 9,464 млн тонн. Добыча компании в апреле составила 2,367 млн тонн.

Добыча «Башнефти» сократилась в январе—апреле текущего года на 12,9% — до 6,263 млн тонн. В апреле показатель добычи компании составил 1,558 млн тонн. «Славнефть» добыла с начала года 4,375 млн тонн нефти, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В апреле добыча «Славнефти» составила 1,095 млн тонн. «Новатэк» сократил добычу за четыре месяца на 4,6% — до 2,439 млн тонн. В апреле показатель добычи компании составил 611,6 тыс. тонн. «Русснефть» добыла за отчетный период 2,32 млн тонн, увеличив добычу на 0,4%. В апреле добыча компании составила 581,3 тыс. тонн. «Нефтегазхолдинг» (ранее — Независимая нефтегазовая компания , ННК) сократил добычу за четыре месяца на 10,4% — до 637,3 тыс. тонн, в апреле компания добыла 157,6 тыс. тонн.

Добыча нефти операторами СРП в январе—апреле выросла на 2,1% — до 5,915 млн тонн. В апреле операторы СРП добыли 1,48 млн тонн. Прочие недропользователи увеличили добычу в январе—апреле на 0,8% — до 26,4 млн тонн. В апреле их добыча составила 6,544 млн тонн.