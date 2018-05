Нестандартный совет: JPMorgan советует покупать в мае акции США 

Стандартное поведение «В мае продавай и дальше отдыхай» («Sell in may and go away») в этом году может оказаться убыточным. Как пишет Bloomberg , стратеги JPMorgan обращают внимание на то, что ранее сложившиеся модели, похоже, не работают: облигации и акции движутся в тандеме, а котировки акций растут вместе с волатильностью.