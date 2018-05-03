Нестандартный совет: JPMorgan советует покупать в мае акции США

Стандартное поведение «В мае продавай и дальше отдыхай» («Sell in may and go away») в этом году может оказаться убыточным. Как пишет Bloomberg , стратеги JPMorgan обращают внимание на то, что ранее сложившиеся модели, похоже, не работают: облигации и акции движутся в тандеме, а котировки акций растут вместе с волатильностью.

В этом году прошла масштабная распродажа акций на 300 млрд долларов, и теперь можно ожидать, что на рынок вернутся системные инвесторы, а бумаги покажут рост. Но с этой идеей согласны далеко не все. Покупать в мае не стоит: бумаги на американском рынке стоят колоссально дорого, считает генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

Станислав Машагин генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» «И макроэкономиеческие показатели стандартно-нейтральные, и даже зачастую хуже прогнозов, и геополитическая стратегия Соединенных Штатов не является выигрышной. Уменьшение интереса к рынку есть, плюс бумаги, находящиеся около своих исторических максимумов даже после коррекций, дороговаты. Назрела большая коррекция. Связано это с системными проблемами, поэтому американский рынок нужно оставить в стороне и стараться искать хорошие идеи, искать развивающиеся рынки и другие альтернативы или отдельные истории».

Минфин США продлил срок продажи активов En+ «Русала» и ГАЗ. Американские инвесторы должны до 6 июня избавиться от активов российских компаний. В обозримом будущем акции «Русала» могут вернуться на «досанкционный» уровень, и Минфин США тут играет особую роль, говорит начальник аналитического департамента управляющей компании УК «БК Сбережения» Сергей Суверов

Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» «США уже намекали на то, что могут немного смягчить санкции против „Русала“, если Дерипаска ослабит контроль в компании, но частично управление сроком выхода из бумаг связано не столько с заботой о „Русале“, сколько с заботой о международных инвесторах, многие из которых застряли в этих акциях компании. Поэтому я думаю, что Минфин США скорее захочет дать возможность этим инвесторам дать дополнительные преимущества с тем, чтобы по более высокой цене выйти из „Русала“.

Другой вопрос, которым задаются инвесторы, какое решение устроит Минфин США: формальное сокращение Дерипаски доли компании или все-таки он должен утратить реальный управленческий контроль над компанией. Ответ влияет на перспективы акций. В любом случае, начало мая предвещает, что месяц будет не скучным на рынке акций по всему миру.