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Тюменьэнерго завершило первый квартал миллиардным убытком
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Тюменьэнерго завершило первый квартал миллиардным убытком 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ОАО «Тюменьэнерго», входящее в ПАО «Россети», отчиталось об окончании I квартала текущего года с рекордным для компании убытком, который вырос до 1,2 млрд рублей. В 2017 году за аналогичный период чистый убыток составил 337,6 млн рублей (при валовой прибыли компании в размере 52,6 млн рублей), т. е. был ниже нынешнего показателя фактически в 4,5 раза.
Кредиторская задолженность также выросла с 4,6 до 5,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. При этом выручка за отчетный период снизилась до 13,9 млрд рублей, в прошлом году за аналогичный период она была на уровне 15,2 млрд рублей. Ранее, за тот же период 2016 года, компания отмечала прибыль в размере 518,5 млн рублей.
Показатели валовой прибыли за отчетный период текущего года также изменились. Если за первые три месяца в 2017 году прибыль компании составляла 52,6 млн рублей, то сейчас по итогам I квартала наблюдается убыток в размере 1,1 млрд рублей.
Напомним, что уставный капитал энергокомпании, работающей на территории Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО, составляет 27,4 млрд рублей.
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